Audio: Was passiert mit dem Tierblut in Schlachthöfen?

WDR 5 Quarks - Die Kleine Anfrage | 20.12.2018 | Länge: 03:54 Min.

Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen Schweine, Rinder und Geflügel geschlachtet. Dadurch fallen in den Schlachthöfen rund 300 Millionen Liter Blut an. Aber was passiert damit? - AutorIn: Tomma Schröder | audio