Audio: Krähen - "hand"werklich begabte Vögel

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 24.10.2018 | Länge: 07:01 Min.

Am 13. Mai (nicht am 1. April!) meldete die Tageszeitung DIE WELT: "Krähe klaut Kreditkarte und will Bahnticket kaufen". Keine Frage, Krähen sind schlaue Tiere. Sie können sogar Werkzeuge aus mehreren Teilen bauen. - Moderation: Alexandra-Christina Rank | audio