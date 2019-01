Audio: Vor 40 Jahren: Smog-Alarm

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 17.01.2019 | Länge: 05:34 Min.

Am 17. Januar 1979 wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Smog-Alarm ausgerufen. Was war damals los? Und wo stehen wir beim Thema Luftreinheit heute? - AutorIn: Astrid Kiendler-Scharr | audio