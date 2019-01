Schwule Pinguin-Eltern

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 22.01.2019 | 05:06 Min.

Wer sich liebt, will sich bald paaren - das gilt für heterosexuelle wie homosexuelle Paare gleichermaßen - und das sogar in der Tierwelt: In einem Zoo in Sydney zieht ein schwules Pinguinpaar jetzt ein Küken auf.

Audio Download .