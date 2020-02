Proteste gegen Tesla-Fabrik - was steckt dahinter?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 05:53 Min. . Verfügbar bis 19.02.2025. WDR 5. Von Felix Schledde.

In Brandenburg will Tesla eine Fabrik für E-Autos bauen. Dafür müssen Waldflächen gerodet werden - Naturschützer protestieren. Felix Schledde erklärt, warum es dabei nicht in erster Linie um den Wald geht.

