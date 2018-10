Audio: 18.10.2018 Synthetische Kraftstoffe - Tattooentfernung - Schmerz

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 18.10.2018 | Länge: 01:19:02 Std.

Themen: Synthetische Kraftstoffe - Gelingt so die Verkehrswende?; Tattooentfernung bald nur noch durch Ärzte; Was passiert mit dem Chlor im Schwimmbad?; Gesichtserkennung - CCC kritisiert Bericht der Bundespolizei; Sport trotz Behinderung; Über Tintenfische; Strategien gegen chronischen Schmerz; Was Igel jetzt brauchen; SMS - Aufstieg und Fall; Gutachten im Prozess um die Antibabypille; 1818 - Die Gründung der Bonner Universität; Spitzenforschung in Bonn - Was macht die Uni so erfolgreich? - Moderation: Martin Winkelheide | audio