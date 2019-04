Audio: Bären beobachten in Rumänien

WDR 5 Quarks - Hintergrund. . 08:02 Min. . WDR 5. Von Anke Ulke.

Wenigstens einmal im Urlaub Bären sehen! In den rumänischen Südostkarpaten kein Problem. An vielen Orten in der Region wird für Touristen ganzjährig "Bearwatching" angeboten - Experten sind skeptisch. | audio