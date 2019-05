Audio: Münster entscheidet über Klimanotstand

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 04:19 Min. . WDR 5. Von Annika Witzel.

Gefühlt wird überall in Deutschland im Moment der Klimanotstand ausgerufen - auch in NRW. Heute hat der Stadtrat in Münster darüber abgestimmt. | audio