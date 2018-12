Audio: Trojaner Emotet verwüstet IT-Infrastruktur

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 13.12.2018 | Länge: 06:25 Min.

Viele Unternehmen und Institutionen werden von Trojanern, also Computer-Schadprogrammen angegriffen. Derzeit richtet der Trojaner Emotet große Schäden an. Wir klären, was ihn so gefährlich und besonders macht. - AutorIn: Jörg Schieb | audio