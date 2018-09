Audio: Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 20.09.2018 | Länge: 06:03 Min.

Die Polizei will am Donnerstag deutschlandweit auf die Gefahren der Ablenkung am Steuer aufmerksam machen. Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier sagt im Quarks-Interview: Das reicht nicht. - AutorIn: Wolfgang Fastenmeier | audio