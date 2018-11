Audio: Freie Wissenschaft in Ungarn gefährdet?

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 29.11.2018 | Länge: 11:20 Min.

Eine wichtige Universität in Budapest, die CEU, muss bald schließen - weil sie international ist und von der Regierung als "auslandsfinanziert" eingestuft wird. Ist die Wissenschaft in Ungarn in Gefahr? - AutorIn: Markus Meyer-Gehlen | audio