WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 18.09.2018 | Länge: 01:22:47 Std.

Themen: Der SUV-Kauf als Zeitgeist-Phänomen; Chronische Erschöpfung: Keine eingebildete Krankheit; Wie kriegen wir das Plastikmüll-Problem in den Griff?; Neuer Supercomputer am Forschungszentrum in Jülich; Bei der Sexualforscherin; Japanischer Milliardär wird erster Weltraumtouristen bei SpaceX; Wie stehen die Chancen, dass wir per "Beamen" reisen?; Schimmel in der Wohnung richtig bekämpfen; Plastik-Müll vermeiden: Ein Selbstversuch; Kleinbauern in Kenia - Moderation: Sebastian Sonntag | audio