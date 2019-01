Audio: 31.01.2019: Polarwirbel - FaceTime - E-Zigaretten - Mondlandung

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 31.01.2019 | Länge: 01:16:23 Std.

Themen: Polarwirbel frostet die USA; Apples Facetime als Spion?; Treibhausgas mit Schrott einfangen; Neue Messungen: Kippen Fahrverbote?; Kleine Anfrage: Warum tanzen Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte?; Was taugt "From Leaf to Root"?; E-Zigaretten helfen Rauchern, um vom Tabak wegzukommen; Wettlauf zum Mond: Israel gegen Indien; Onlinedienst muss IP-Adresse verfolgen können; Tiefseebergbau hat ungewisse Folgen; Wie sich die Lesepraxis verändert - Moderation: WDR5 | audio