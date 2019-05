Audio: 24.05.2019: Internet aus dem All - Schlangengift - Wildpferde

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr . . 01:19:33 Std. . WDR 5.

Themen: Fridays for future - ahnungslos oder aufgeklärt?; Pilz bedroht Salamander im Ruhrgebiet; Wie wichtig ist steuerliche Forschungsförderung für den Forschungsstandort Deutschland?; Bilanz: Ein Jahr Datenschutz-Grundverordnung; Internet aus dem All; WHO-Plan gegen Folgen von Schlangenbissen; Wildpferdefang in Dülmen; Die Durchblicker: Neue Software für mehr Sicherheit im Stadion; Schlafen im Krankenhaus; Neues Windrad-Konzept mit Vielfach-Rotoren. Moderation: Franz-Josef Hansel | audio