Geschlechtertrennung in Bio und Chemie?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 05:33 Min. . Verfügbar bis 18.02.2025. WDR 5. Von Armin Himmelrath.

In naturwissenschaftlichen Fächern und Mathe soll es getrennte Stunden für Schülerinnen und Schüler geben - das regt Stefanie Hubig an, SPD-Kultusministerin in Rheinland-Pfalz. Verbessert das die Leistungen der Mädchen? Armin Himmelrath aus dem Quarks-Team hat die Antwort.

