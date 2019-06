Audio: Vision für NRW-Verkehr: Jeder 4. aufs Rad!

Das Kölner Forum Radverkehr, RADKOMM, will den Radverkehr in NRW in den nächsten sechs Jahren auf 25% erhöhen. Für dieses Ziel konnte Vorsitzende Ute Symanski bereits über 200.000 Unterschriften gewinnen. | audio