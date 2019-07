Audio: 05.07.2019: Leistungspeaks - Sci-Fi-Romane - Geisternetze

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr . . 01:14:39 Std. . WDR 5.

Themen: Wann haben Sportler ihre Leistungspeaks?; Wald für den Klimaschutz; Ganztagsschulen --Mogelpackung am Nachmittag?; UN-Nachhaltigkeitsforum: Jugenddelegierte mischen mit; Was fiktive Romane über die Zukunft verraten; Bäume in der Stadt; Geisternetze: Gefährlicher Spuk unter Wasser. Moderation: Steffi Klaus | audio