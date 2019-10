Freiheit der Wissenschaft in Gefahr?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 05:39 Min. . Verfügbar bis 21.10.2024. WDR 5. Von Thomas Samboll.

In Zeiten von Fake News und Populismus sehen viele Wissenschaftler die Freiheit ihrer Forschung in Gefahr. Darüber haben prominente Forscher und Forscherinnen in Hamburg diskutiert. Auch Thomas Samboll hat zugehört.

Audio Download .