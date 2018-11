Audio: 13.11.2018: Luftverschmutzung - Waschbären - Neue SI-Einheiten

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 16.11.2018

Themen: Waldbrände und Luftverschmutzung: langfristige Folgen; Was bringt die Waschbär-Jagd in NRW?; Flugzeuge mit Elektro-Antrieb; Wissen im Gespräch: Geschlechterneutrale Erziehung; Die Durchblicker Atomwaffenüberwachung in Bochum; Das unveränderliche Kilogramm; Erste Karten des Gehirns; Singen im Chor ist gesund - Moderation: Franz-Josef Hansel | audio