Audio: Unbekannter Molch in Florida entdeckt

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 18.12.2018 | Länge: 04:46 Min.

Biologen haben in Floridas Sümpfen eine neue Molchart entdeckt. Bisher gab es nur Gerüchte über ein solches Tier. Seit Jahrzehnten ist in den USA kein so großes Wirbeltier entdeckt worden. - AutorIn: WDR5-Producer | audio