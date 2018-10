Audio: Gewaltfreie Erziehung reduziert Jugendgewalt?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 16.10.2018 | Länge: 06:04 Min.

In einigen Ländern ist die körperliche Bestrafung von Heranwachsenden erlaubt, in anderen - auch in Deutschland - ist sie verboten. Kanadische Forscher haben jetzt herausgefunden, dass ein Verbot positive Folgen hat. - AutorIn: Tobias Jobke | audio