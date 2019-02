Audio: 06.02.2019: Nahverkehr in NRW - Das Dach der Welt - E-Autos

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 06.02.2019 | Länge: 01:23:41 Std.

Themen: Dramatische Verspätungen im Nahverkehr in NRW; Das Dach der Welt verliert seine weiße Pracht; Wissen im Gespräch: Was können wir für unsere Meere tun?; Wird ein Tierwohllabel Nutztieren nützen?; Der Erfolg des E-Autos hängt von der Batterie ab; Alterstraumazentren: Hilfe für ältere Unfallpatienten; So geht Bio-Brikett: Kohle aus Kot; Digital Leben: Virenschutz von Haus aus? - Moderation: Marija Bakker | audio