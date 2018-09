Brauchen wir einen Notausschalter für Künstliche Intelligenz?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 17.09.2018 | 06:23 Min.

In Shanghai trifft sich ab heute alles, was Rang und Namen hat in der Forschung über Künstliche Intelligenz. KI-Software soll bald vollkommen selbstständig Entscheidungen treffen, die bisher der Mensch traf. - AutorIn: Peter Welchering

Audio Download .