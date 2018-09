Audio: Super-Recogniser: Hochbegabt in Gesichtererkennung

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 24.09.2018 | Länge: 06:19 Min.

In München läuft seit dem Wochenende eines der größten Volksfeste der Welt: Das Oktoberfest. Sicherheit ist da immer ein großes Thema - und für die gibt's in diesem Jahr etwas Neues: So genannte "Super-Recogniser". - AutorIn: Lars Tepel | audio