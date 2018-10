Audio: Wie der niedrige Rhein-Pegel die Fauna beeinflusst

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 19.10.2018 | Länge: 06:05 Min.

Seit Monaten hat es kaum geregnet. Das Wasser im Rhein wird immer weniger, die Pegel sinken. Was bedeutet das für die Tiere im Fluss, am Ufer und in den Auen? - AutorIn: Matthis Dierkes | audio