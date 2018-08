Audio: Wenn Mumien ins Krankenhaus kommen

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 30.08.2018 | Länge: 07:52 Min.

In Hildesheim legen Forscher ägyptische Mumien in den Computertomographen. So können sie ins Innere der Mumie schauen, ohne sie aufzuschneiden. - AutorIn: Cornelia Wegerhoff | audio