Audio: Hitze und Trockenheit - Sommer 2019

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 05:39 Min. . WDR 5. Von Alexandra-Christina Rank.

Der Sommer in diesem Jahr ist der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung: Sonnig, heiß und trocken. Ähnlich wie in letztem Jahr und trotzdem ist es in diesem Jahr anders. Alexandra Rank ordnet ein. | audio