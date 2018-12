Audio: Der erste Besuch des Mondes

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 11.12.2018 | Länge: 10:27 Min.

Schon in der Antike gab es Texte, in denen es um den Flug zum Mond geht. Vor fünfzig Jahren war es endlich so weit. Im Dezember 1968 flogen mit der Mission von Apollo 8 die ersten Menschen zum Mond. - AutorIn: Dirk Lorenzen | audio