Wie China seine Bürger formt

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 07.09.2018 | 11:19 Min.

China will schon bald für jeden seiner Bürger, einen so genannten Social Score ermittelt. Ein Punktestand, der belegt, wie "vorbildlich" ich mich verhalte. Plus- und Minuspunkte sollten die Gesellschaft formen. - AutorIn: Peter Welchering

Audio Download .