Audio: Japaner wollen wieder Wale jagen

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 27.12.2018 | Länge: 06:23 Min.

Japan tritt aus der Internationalen Walfangkommission aus. In Küstenbereichen will Japan ab Juli 2019 wieder kommerziell Wale fangen. Dabei ist die Nachfrage nach Walfleisch zum Verzehr in Japan nicht groß. - AutorIn: Astrid Fuchs | audio