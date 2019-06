Seeadler in NRW - Erfolg im Naturschutz

WDR 5 Quarks - Hintergrund. . 10:29 Min. . WDR 5. Von Octavia Verbücheln.

Den Seeadler kann man mit Glück in Nord- und Nordostdeutschland in freier Wildbahn beobachten. In NRW galt er lange als ausgestorben. Doch seit einiger Zeit brütet ein Paar am Niederrhein - eine Naturschutzsensation.

