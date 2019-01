Im Alter noch fahrtüchtig?

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 22.01.2019 | 07:13 Min.

Im Alter können Probleme beim Autofahren auftauchen, die das Fahren schwieriger machen. Hier könnte ein Test helfen, der einen Eindruck über die Fahrtauglichkeit geben kann. In Bielefeld wird an so einem Test geforscht.

