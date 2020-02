Der Dollar und seine Geheimnisse

WDR 5 Quarks - Hintergrund. . 12:04 Min. . Verfügbar bis 23.02.2025. WDR 5. Von Michael Marek.

Wussten Sie, dass Dollarnoten aus alten Blue Jeans gefertigt werden? Ein Besuch in der größten US-Notendruckerei, dem Bureau of Engraving and Printing (BEP), offenbart so manche Überraschung... Michael Marek kennt die Hintergründe.

Audio Download .