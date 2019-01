Audio: Kindheitserinnerungen halten gesund

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 15.01.2019 | Länge: 06:02 Min.

Wer sich gerne an schöne Erlebnisse aus der Kindheit erinnert, kann so Depressionen vorbeugen. Zu diesem Ergebniss kommt eine Studie der Universität Cambrige. Es könnte also helfen, gelegentlich im Fotoalbum zu blättern. - AutorIn: Alexandra Rank | audio