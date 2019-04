Audio: Was brächte eine CO2-Steuer?

Die Teilnehmer der "Fridays for Future"-Proteste fordern eine Steuer auf Treibhausgasemissionen. Was würde die verändern? Und wäre so eine Steuer besser als der bisherige Handel mit Emissionszertifikaten? | audio