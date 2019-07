Audio: 3 Dinge zum Weitersagen - Über Kakteen

WDR 5 Quarks - Drei Dinge zum Weitersagen. . 04:02 Min. . WDR 5. Von Johannes Döbbelt.

Der Kaktus begegnet einem überall: Auf Fensterbänken in angesagten Cafés, in Lifestyle-Magazinen und tausendfach abgelichtet in den sozialen Medien. Grund genug, sich die Modepflanze genauer anzuschauen. | audio