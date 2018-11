Audio: Retro-Computern: worauf achten?

WDR 5 Quarks - digital leben | 21.11.2018 | Länge: 06:40 Min.

Vor etwa 30 Jahren waren so genannte "Home Computer" sehr beliebt. Und auch heute ist das Interesse an Retro-Computern wie C 64, Amiga oder Atari ST wieder groß. - AutorIn: Michael Stein | audio