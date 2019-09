Jeder vierte von Internetkriminalität betroffen

WDR 5 Quarks - digital leben. . 07:17 Min. . Verfügbar bis 10.09.2024. WDR 5. Von Michael Stein.

Jeder vierte Internetnutzer in Deutschland war schon einmal Opfer von Internet-Kriminalität, sagt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Michael Stein erklärt, was hinter den Zahlen steckt.

