Audio: Wenn Einsamkeit krank macht

WDR 5 Quarks - Hintergrund. . 09:58 Min. . WDR 5. Von Burkhard Reinartz.

Mal liegt es an einem Umzug, mal an einer Trennung oder einer Krankheit: Viele Menschen in Deutschland fühlen sich gelegentlich oder oft einsam. Und es scheinen mehr zu werden. | audio