Nicht nur Lob für das neue Schulfach "Wirtschaft"

WDR 5 Profit - Topthemen aus der Wirtschaft | 27.11.2018 | 03:27 Min.

An allen weiterführenden Schulen in NRW soll es bald das Schulfach "Wirtschaft" geben. Die Landesregierung möchte so die wirtschaftliche Kompetenz der Schüler stärken. Die Pläne sorgen jedoch auch für Kritik, berichtet Tim Belke.

Audio Download .