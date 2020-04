Dividenden-Boom vorbei: Firmen streichen Ausschüttungen

WDR 5 Profit - Topthemen aus der Wirtschaft. . 03:16 Min. . Verfügbar bis 02.04.2021. WDR 5.

50 Milliarden Euro - so viel haben die Aktiengesellschaften im vergangenen Jahr an Kleinanleger und Profi-Investoren ausgeschüttet. Das war das fünfte Rekordjahr in Folge. Aber mit dem Dividenden-Boom ist jetzt Schluss: In der Corona-Krise kürzen oder streichen Firmen das Geld für ihre Aktionäre. Autor: Jörg Marksteiner

Audio Download .