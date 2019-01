Wie tief können wir senken?

WDR 5 Polit-WG | 19.01.2019 | 30:47 Min.

Wenn sich Hartz IV-Empfänger nicht an die Regeln halten, dreht der Staat ihnen den Geldhahn zu. Arbeitslose fühlen sich dadurch schikaniert. Und die Polit-WG fragt: Bringt der Staat so Menschen in Arbeit - oder nur tiefer in die Armut?

Audio Download .