Audio: Im Osten wird gewählt

WDR 5 Polit-WG. . 28:11 Min. . WDR 5.

Sachsen und Brandenburger stimmen am Sonntag über ihre neuen Landtage ab. Schon jetzt ist klar: Die AfD wird in beiden Ländern sehr gut abschneiden und die Regierungsparteien ins Wanken bringen. Warum bekommt sie so viel Zulauf? Was bewegt die Ossis und wer sind überhaupt DIE Ostdeutschen? | audio