Nervöse Republik: Warum fühlen sich so viele Deutsche unsicher?

WDR 5 Polit-WG. . 31:55 Min. . Verfügbar bis 01.08.2020. WDR 5.

Der Mord an einem Jungen in Frankfurt. Ein Politiker wird erschossen. Tumulte im Freibad. Angesichts solcher Schlagzeilen fühlen sich immer mehr Menschen unsicher. Dabei leben wir in Deutschland so sicher wie lange nicht mehr. Woher kommt die Angst?

