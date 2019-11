Muss Deutschland aufrüsten?

WDR 5 Polit-WG.

Eine Schutzzone in Nordsyrien, eine Fregatte im Südchinesischen Meer – unsere Verteidigungsministerin zündet eine kreative Idee nach der anderen, um Deutschland als globalen Player in Sicherheitsfragen nach vorne zu bringen. Höchste Zeit, dass Deutschland seinem Gewicht in der EU auch militärisch gerecht wird?

