Audio: Kliniksterben, ja bitte!

WDR 5 Polit-WG. . 31:00 Min. . WDR 5.

Viele Krankenhäuser in Deutschland schreiben tiefrote Zahlen. Eine Studie empfiehlt nun, mehr als die Hälfte der Kliniken zu schließen. Wie wollen wir medizinisch versorgt werden in Deutschland? Das ist Thema diese Woche in der Polit-WG. | audio