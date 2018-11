Frauen vor! Oder doch nicht?

WDR 5 Polit-WG | 17.11.2018 | 30:47 Min.

Reingehört in die Politik-Redaktion von WDR 5: In der Polit-WG diskutieren Redakteure und Moderator Max von Malotki die politische Lage im Land – ganz persönlich, nachdenklich und mit Humor. So wie es sich für eine WG-Diskussion gehört.

Audio Download .