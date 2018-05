Audio: Israel-Serie (6/6): Frauen an der Waffe

WDR 5 Morgenecho - Serie | 19.05.2018 | Länge: 03:35 Min.

In Israel gilt die Wehrpflicht auch für Frauen. Junge Israelinnen müssen für zwei Jahre zur Armee und dienen zum Teil auch in Kampfeinheiten. Wie empfinden sie den Dienst an der Waffe? Und welchen Einfluss hat das Militär auf die Gesellschaft in Israel? Von Tim Aßmann | audio