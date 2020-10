Corona und Kulturcrash

WDR 5 Polit-WG. . 28:21 Min. . Verfügbar bis 16.10.2021. WDR 5.

Die Pandemie hat uns so fest im Griff wie lange nicht. Die Maßnahmen dieser Krisenzeit bringen auch die Menschen in eine schwierige Lage, die in Kunst, Kultur und allem Drumherum arbeiten. Brauchen wir nicht dabei auch ihre Arbeit jetzt mehr denn je?

