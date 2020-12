Bye bye 2020: Debattenkultur im Corona-Jahr

WDR 5 Polit-WG. . 33:20 Min. . Verfügbar bis 18.12.2021. WDR 5.

Ein wirklich spezielles Jahr geht so langsam zu Ende. Und in weiten Teilen davon hat die Corona-Pandemie die Diskussion bestimmt. Hat das Virus die Fronten in der Debatte verhärtet? Vielleicht auch einfach, weil davon alle betroffen sind? Und welche Debatte braucht das Land, um wieder eine etwas versöhnlichere Diskussionskultur zu schaffen? Das diskutieren diese Woche in der Polit WG auf WDR5 Rebecca Link, Julia Barth und Jonas Wixforth.

